Жители Башкирии начали замечать медведей на придомовых участках

В Белорецком районе Башкирии дикие животные начали появляться на придомовых участках. О появлении медведей в черте сел и городов предупредила администрация муниципалитета. По информации сотрудников администрации, несколько дней назад медведь был замечен по окраинам Нижнего селения.

5 октября медведь бродил около горнолыжного комплекса Мраткино. До этого косолапый забрался в сады «Лесовик». 4 октября медведь напугал местную жительницу, которая пожаловалась на то, что животное повалила забор и навело беспорядок на ее дачном участке. Ранее в деревне Узянбаш поймали медведя, который нападал на домашний скот.