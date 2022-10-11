В Уфе трое судимых парней угнали и сожгли автомобиль

В башкирской столице сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в угоне и поджоге автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД Башкирии. С заявлением в правоохранительные органы обратился 24-летний молодой человек.

По предварительным данным, владелец машины выронил барсетку с ключами и банковской картой в подъезде, которую потом нашла соседка и планировала вернуть хозяину автомобиля. 20-летний внук женщины обнаружил находку раньше и решил забрать найденное себе. Парень вместе с друзьями угнали автомобиль.