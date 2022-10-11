В Уфе стартовали официальные мероприятия в честь Дня Республики Башкортостан

В Уфе начались официальные мероприятия в честь Дня Республики. На площади имени Салавата Юлаева проходит церемония возложения цветов к памятнику национальному герою.
В честь Дня Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров возложил цветы к памятнику Салавату Юлаеву.
В торжественной церемонии приняли участие помощник Президента России Владимир Мединский, врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Председатель облисполкома Гомельской области Беларуси Иван Крупко и другие почётные гости.