Жительница Уфы подыграла мошенникам и помогла сотрудникам полиции

В башкирской столице бдительная горожанка помогла полиции выйти на мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
Предварительно установлено, что 49-летней жительнице Уфы позвонил неизвестный, который сообщил, что ее дочь якобы попала в серьезное ДТП и во избежание уголовного дела необходима крупная сумма денег. Женщина сделала вид, что поверила мошенникам и обратилась в полицию.
Позже за нужной суммой приехал курьер, которого уже ждали сотрудники полиции. Мошенником оказался 24-летний мужчина, который уже ранее привлекался к ответственности за аналогичные преступления.