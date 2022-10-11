Жительница Уфы подыграла мошенникам и помогла сотрудникам полиции

В башкирской столице бдительная горожанка помогла полиции выйти на мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Фото №1 - Жительница Уфы подыграла мошенникам и помогла сотрудникам полиции

Предварительно установлено, что 49-летней жительнице Уфы позвонил неизвестный, который сообщил, что ее дочь якобы попала в серьезное ДТП и во избежание уголовного дела необходима крупная сумма денег. Женщина сделала вид, что поверила мошенникам и обратилась в полицию.

Позже за нужной суммой приехал курьер, которого уже ждали сотрудники полиции. Мошенником оказался 24-летний мужчина, который уже ранее привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

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