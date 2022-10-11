Радий Хабиров подписал распоряжение о расширении мер поддержки для семей мобилизованных

Радий Хабиров поздравил жителей Башкортостана с Днем Республики. Глава региона выступил на собрании, посвященном празднику, вручил государственные награды и сообщил о расширении мер поддержки для семей мобилизованных.

Буквально несколько минут назад в ГКЗ «Башкортостан» завершилось собрание в честь Дня республики. Началось оно с выноса государственных символов и прослушивания участниками мероприятия гимнов Российский Федерации и Республики Башкортостан. Сразу после этого Глава республики Радий Хабиров поприветствовал участников собрания и поблагодарил приехавших в республику почетных гостей, а их очень много. В зале были гости из Чечни, Калмыкии и других регионов России. В одном ряду с ними сидели и родственники бойцов, которые героически погибли в специальной военной операции. Участники собрания почтили минутой молчания память тех, кого уже нет в живых. В своём выступлении Глава Башкортостана особо отметил новые меры поддержки семей, бойцов участников спецоперации.

Сегодня я подписал распоряжение, в котором дополнительно к федеральным гарантиям – сохранение рабочих мест, льгот по кредитам, оплате ЖКХ – предусмотрены более 30 мер поддержки наших воинов. Они касаются зачисления в детский сад, оплаты ухода за ребенком, предоставления детского питания, бесплатного проезда на общественном транспорте, путевок в детские оздоровительные лагеря, обеспечения школьников и студентов колледжей горячим питанием. Пожилые родственники и инвалиды смогут воспользоваться бесплатными социальными услугами на дому. Семьям мобилизованных будут облегчены условия программы «Жилстройсбережения», предоставлена возможность купить жилье через Фонд развития жилищного строительства по цене ниже рыночной. И таких мер поддержки будет много.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров подписал распоряжение о расширении мер поддержки для семей мобилизованных

В завершение своего выступления Глава Башкортостана вручил наиболее отличившимся жителям республики государственные награды.

Самым молодым награжденным стал учащийся 45-й школы Уфы Арсений Смаков.

Я был рад и во многом шокирован, что меня удостоили этой благодарности. Все люди, которых я сегодня встретил, все они мои кумиры. Я рад и горжусь.

Арсений Смаков, ученик школы №45 г. Уфы

Завершилось же собрание в честь Дня Республики праздничным концертом. На сцену вышли артисты российской и республиканской эстрады.

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