Радий Хабиров подписал распоряжение о расширении мер поддержки для семей мобилизованных

Буквально несколько минут назад в ГКЗ «Башкортостан» завершилось собрание в честь Дня республики. Началось оно с выноса государственных символов и прослушивания участниками мероприятия гимнов Российский Федерации и Республики Башкортостан. Сразу после этого Глава республики Радий Хабиров поприветствовал участников собрания и поблагодарил приехавших в республику почетных гостей, а их очень много. В зале были гости из Чечни, Калмыкии и других регионов России. В одном ряду с ними сидели и родственники бойцов, которые героически погибли в специальной военной операции. Участники собрания почтили минутой молчания память тех, кого уже нет в живых. В своём выступлении Глава Башкортостана особо отметил новые меры поддержки семей, бойцов участников спецоперации.