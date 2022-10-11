Радий Хабиров подписал распоряжение о расширении мер поддержки для семей мобилизованных

Радий Хабиров поздравил жителей Башкортостана с Днем Республики. Глава региона выступил на собрании, посвященном празднику, вручил государственные награды и сообщил о расширении мер поддержки для семей мобилизованных.
Буквально несколько минут назад в ГКЗ «Башкортостан» завершилось собрание в честь Дня республики. Началось оно с выноса государственных символов и прослушивания участниками мероприятия гимнов Российский Федерации и Республики Башкортостан. Сразу после этого Глава республики Радий Хабиров поприветствовал участников собрания и поблагодарил приехавших в республику почетных гостей, а их очень много. В зале были гости из Чечни, Калмыкии и других регионов России. В одном ряду с ними сидели и родственники бойцов, которые героически погибли в специальной военной операции. Участники собрания почтили минутой молчания память тех, кого уже нет в живых. В своём выступлении Глава Башкортостана особо отметил новые меры поддержки семей, бойцов участников спецоперации.
В завершение своего выступления Глава Башкортостана вручил наиболее отличившимся жителям республики государственные награды.
Самым молодым награжденным стал учащийся 45-й школы Уфы Арсений Смаков.
Завершилось же собрание в честь Дня Республики праздничным концертом. На сцену вышли артисты российской и республиканской эстрады.