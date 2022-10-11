В Уфе открыли памятник Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову

На Советской площади в Уфе состоялось открытие памятника защитникам Родины. Центральное место в архитектурном ансамбле заняла конная статуя Героя России, генерала Минигали Шаймуратова. Поздравить жителей Башкортостана с этим событием приехали Глава Башкортостана Радий Хабиров, исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, ветераны Великой Отечественной войны, бойцы батальона имени Шаймуратова.

Сегодня, в этот праздничный день происходит долгожданное знаменательное событие для всей нашей республики. Здесь, на Советской площади мы открываем монументальную композицию, отдавая дань памяти подвигу павших земляков – защитников Родины. Этим величественным памятником мы обращаемся к легенде, гордости, душе нашего народа, символу его героизма – генералу Минигали Мингазовичу Шаймуратову. Мы выражаем сердечную благодарность Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, который восстановил историческую справедливость, присвоив комдиву звание Героя России посмертно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Церемонию открытия посетили тысячи уфимцев и гостей столицы. От имени Президента России Владимира Путина с Днём Республики поздравил помощник Главы государства. Владимир Мединский отметил, что это уже не первый памятник Шаймуратову, в открытии которого он принимает участие.

Семь лет назад мы открывали памятник в деревне Шамуратова. Там я узнал, что Шаймуратов погиб на Донбассе. Этот мемориал был задуман год назад. Сегодня мы открываем его в тот момент, когда на Донбассе решается уже не судьба Донбасса, а судьба целостности и суверенности всей нашей Родины. Владимир Мединский, помощник Президента Российской Федерации

Гостем праздника стал исполняющий обязанности главы одного из новых регионов России Денис Пушилин. С Башкортостаном Донецкую народную республику связывает не только дружба, но и общая история.

Генерал Шаймуратов погиб, освобождая Донбасс. Но его дивизия дошла до Берлина. И сейчас история повторяется: снова плечом к плечу и жители Донбасса, и жители России освобождают Донбасс и защищают Родину – Россию. Денис Пушилин, и.о. главы Донецкой народной республики

Патриотизму учат со школьной скамьи. В школах Башкортостана открылись новые шаймуратовские классы. 500 учеников сегодня дали тожественную клятву прямо на Советской площади. Среди них и праправнук Минигали Мингазовича. Свой выбор он объяснил коротко и по делу.

Я хотел почтить память прапрадедушки и быть похожим на него. Искандер Шаймуратов, внучатый праправнук Минигали Шаймуратова

Участники спецоперации, врачи и волонтеры, которые помогали жителям Донбасса, удостоились ордена Шаймуратова. государственную награду они получили из рук Главы Башкортостана. А сразу после окончания церемонии открытия памятника, все смогли подойти к нему поближе и рассмотреть в деталях. И здесь же задать вопросы и сфотографироваться с автором архитектурного ансамбля.

Радий Фаритович нам очень большую планку задал, и ожидал от нас много. Очень тщательно я изучил конные памятники, весь мой коллектив работал. Ответственность чувствовали большую, старались пройти этот путь достойно. Салават Щербаков, скульптор, народный художник России

И, судя по реакции жителей Башкортостана, с задачей справились на отлично.