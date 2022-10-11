Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поздравил жителей с Днем республики

Сегодня, 11 октября, в Башкирии отмечается праздник – День республики. С этим важным праздником уфимцев и жителей всего региона поздравил глава администрации башкирской столицы Ратмир Мавлиев.
«Дорогие уфимцы, жители Башкортостана! Искренне поздравляю вас с Днем республики! Это праздник каждого из нас — людей всех профессий и возрастов, национальностей и вероисповеданий, всех, для кого Башкортостан — навеки родной и любимый край! Мира всем и добра! Благополучия и процветания, родной Башкортостан!»
Словами поздравления мэр Уфы поделился в своих социальных сетях. Ранее с Днем республики всех ее жителей поздравил Радий Хабиров.