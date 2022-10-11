В Башкирии без электричества остались более 6 тысяч человек

В Стерлитамаке несколько домов остались без света. Сообщение об аварии поступило в МЧС по Башкирии сегодня, 11 октября.
Без электроснабжения осталось 85 многоквартирных жилых домов и 550 частных домов. В общей сложности, с трудностями столкнулись более 6 тысяч человек.
Без электроснабжения осталось 85 многоквартирных жилых домов и 550 частных домов. В общей сложности, с трудностями столкнулись более 6 тысяч человек.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в городе работает аварийная бригада. Специалистами устанавливается причина произошедшего.