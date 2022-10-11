Открытие памятника генерал-майору Минигали Шаймуратову в Уфе: как это было
Дань памяти и уважения
всем защитникам Родины. В День Республики Башкортостан на Советской площади в
Уфе состоялось открытие архитектурного ансамбля, центром которого стала конная
статуя Героя России, командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали
Шаймуратова. А 500 юных патриотов, учащихся шаймуратовских классов из различных
городов и районов республики, дали тожественную клятву.
Этого события без преувеличения
ждала вся республика. Многие уфимцы, ежедневно проезжая мимо, следили за
этапами строительства памятника защитникам Родины. А сегодня более 7000 человек
пришли увидеть своими глазами открытие архитектурного ансамбля. Многие прибыли
семьями.
С Днём республики и
открытием памятника жителей региона поздравил Глава Башкортостана. Радий
Хабиров отметил, что такие мероприятия – важная часть проводимой в стране
большой работы по сохранению и защите исторической памяти. И этот монумент
посвящён не только Минигали Шаймуратову.
Сегодня для всей
нашей республики особый день. Потому что имя Минигали Шаймуратова дорого
каждому башкортостанцу. Новый памятник посвящён не только генералу Шаймуратову.
Это дань памяти и уважения всем павшим в боях за Родину. В этом большой смысл
монумента. Сегодня мы отмечаем День республики. Специально к этому празднику
приурочили церемонию открытия нового мемориального комплекса. Очень приятно,
что в эти дни Уфу посетил глава ДНР Денис Владимирович Пушилин, с которым мы
долгие годы работаем вместе. Нашу республику и Донбасс связывают очень тёплые
отношения. Генерал Шаймуратов погиб, освобождая Донбасс. Это очень символично и
важно для нашей молодёжи, наших ребят, которые выполняют свой ратный долг.
Конечно, нас переполняют самые добрые и светлые эмоции.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Исторической личностью
для России назвал Минигали Шаймуратова руководитель одного из новых регионов
страны Денис Пушилин. Обращаясь к жителям Башкортостана, он подчеркнул, что
история двух братских республик переплетена, и командир 112-й Башкавдивизии
также дорог и для народа Донбасса.
Открытие памятника Минигали
Шаймуратову – это восстановление исторической справедливости. Очень радует
такое трепетное отношение жителей Башкортостана и главы республики Радия
Фаритовича к героической личности комдива. Знаю, как происходило присвоение ему
звания Героя России. Огромная благодарность за это Президенту Российской
Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Безусловно, важно также единение
регионов Российской Федерации – в данном случае Донбасса и Башкортостана. У нас
общая история. Генерал Шаймуратов погиб, освобождая Донбасс, но Башкирская
кавалерийская дивизия пошла дальше и дошла до Берлина. И сегодня жители
Донбасса и Башкортостана вновь плечом к плечу защищают нашу большую Родину –
Россию.
Денис Пушилин, врио главы Донецкой Народной Республики
Юных шаймуратовцев в
Башкортостане стало ещё больше. 500 учеников республиканских школ, учащиеся
шаймуратовских классов, дали торжественную клятву прямо на Советской площади.
Среди них и праправнук Минигали Мингазовича. Свой выбор он объяснил коротко
и по делу.
Я хотел почтить
память прапрадедушки и быть похожим на него.
Шаймуратов является
примером для подрастающего поколения не только своей храбростью и доблестью, но
и образованностью.
Всего
добился сам, очень образованный человек, причем образование университетского
мирового уровня. Знание китайского, уйгурского языка, военный резидент в Китае.
Это тот образец, по которому должны строить свою жизнь мальчишки-шаймуратовцы,
принявшие сейчас присягу на площади.
Владимир Мединский, помощник Президента Российской Федерации
Участники спецоперации,
журналисты, врачи и волонтеры, которые помогали жителям Донбасса, удостоились ордена
Шаймуратова. Государственную награду они получили из рук главы Башкортостана. А
сразу после окончания церемонии открытия памятника все смогли подойти к нему
поближе и рассмотреть в деталях.
Мой
отец воевал в дивизии Шаймуратова, поэтому я сегодня с гордостью ношу святое
звание сына шаймуратовца.
Марсель Салимов, народный писатель Республики Башкортостан
Сегодня
прекрасное совпадение: и День республики, и открытие монумента, с чем можно и
нужно поздравить вашу республику и город Уфу.
Геннадий Правоторов, народный художник России /Москва/
Памятник легендарному
комдиву по итогам конкурсного отбора изготовил выходец из республики, скульптор
Салават Щербаков. По бокам постамента установлены барельефы. На них изображены
сюжеты из героической истории башкирского народа: эпоса «Урал-батыр», жизни
народного героя Салавата Юлаева, подвигов «северных амуров» и 112-й
Башкавдивизии. Это один из самых больших постаментов в республике. Его высота
составляет 15 метров. Высота самого всадника – 7 метров. На весь ансамбль ушло
25 тонн бронзы.
Радий Фаритович нам
очень большую планку задал и ожидал от нас многого. Очень тщательно я изучил
конные памятники, весь мой коллектив работал. Ответственность чувствовали
большую, старались пройти этот путь достойно.
Салават Щербаков, скульптор, народный художник России
И, судя по реакции жителей Башкортостана, с
задачей справились на отлично.
То, о чем мечтал мой
отец, свершилось. Я поэтому принесла его портрет, чтобы он это увидел. Он
служил в этой дивизии. Он всегда говорил, что Шаймуратов – герой.