В Уфе прошло торжественное собрание, посвященное Дню республики

Порядка 30 дополнительных мер поддержки для семей мобилизованных. Радий Хабиров подписал сегодня распоряжение о расширении соцпреференций для тех, чьи отцы и мужья участвуют в специальной военной операции. Об этом глава Башкортостана рассказал участникам собрания, посвященного Дню республики. Мероприятие прошло в ГКЗ «Башкортостан».

Собрание в честь Дня республики начинается с выноса главных государственных символов – флагов России и Башкортостана. После прослушивания гимнов с приветственным словом выступает глава региона. Отдельное внимание Радия Хабирова – к родным и близким героически погибших во время спецоперации на Украине башкирских солдат. Максим Серафимов, Тамерлан Ильгамов и Игорь Насибуллин – все они Герои России посмертно.

Во время своего выступления глава республики рассказал о подписанном сегодня распоряжении. Оно касается семей, чьи отцы и мужья участвуют в специальной военной операции. Дополнительно к существующим федеральным гарантиям республика предусматривает более 30 новых мер поддержки.

Они касаются зачисления в детский сад, оплаты ухода за ребенком, предоставления детского питания, бесплатного проезда на общественном транспорте, путевок в детские оздоровительные лагеря, обеспечения школьников и студентов колледжей горячим питанием. Пожилые родственники и инвалиды смогут воспользоваться бесплатными социальными услугами на дому. Семьям мобилизованных будут облегчены условия программы «Жилстройсбережения», предоставлена возможность купить жилье через Фонд развития жилищного строительства по цене ниже рыночной. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Говорили сегодня и о достижениях республики. Радий Хабиров отметил, что, несмотря на санкции и тяжелые коронавирусные годы, удалось достичь заметных успехов в экономике, социальной сфере. Растёт промышленность и сельское хозяйство. Второй год подряд республика становится лидером в стране по эффективности промышленной политике.

Республика созидает. Я всегда интересуюсь, и мне нравится, как наше руководство ведет политику. Преобразовываются села, город Уфа особенно, сегодня мне как бальзам на сердце открытие этого памятника Минигали Шаймуратову. Рафаэль Байдавлетов, бывший премьер-министр правительства Республики Башкортостан /1999-2008 г.г./

В преддверии своего 450-летнего юбилея Уфа серьезно преображается, отмечают собеседники. Появляются новые интересные объекты и в других муниципалитетах. Чего только стоит историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш» в Бурзянском районе. Кстати, сегодня разработчикам уникального для России проекта присудили государственные премии республики имени Салавата Юлаева. Строительство музея – это большая работа по сохранению древних наскальных рисунков и в целом пещеры Шульган-Таш.

Это лицо, это жемчужина, это самый интересный музей, который посвящен самому трепетному нашему объекту, это бренд Республики Башкортостан. И как подать это бренд красиво – это очень важно. То есть мы его обрамили в красивую рамку и раскрыли для туристов. Рустам Алибаев, генеральный директор экспертно-проектного бюро «Архтамга»

Премию в области литературы, искусства и архитектуры получили также работники Национального симфонического оркестра и творческий коллектив за спектакль «Потомки Салавата не отступят». Помимо этого, на сцене ГКЗ «Башкортостан» сегодня вручали ордена Дружбы, Салавата Юлаева, генерала Шаймуратова и медали «За трудовую доблесть».

День республики очень важен для нас всегда, потому что мы поводим, во-первых, итог хотя бы, как жили этот год, это день рождения республики. И мы смотрим, что у нас есть. Вот мы, например, сегодня открыли памятник Шаймуратову. И вообще в целом оцениваем, что мы делали год. Рамиль Рахимов, доцент кафедры института истории и государственного управления БашГУ