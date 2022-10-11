В Уфе прошло торжественное собрание, посвященное Дню республики

Порядка 30 дополнительных мер поддержки для семей мобилизованных. Радий Хабиров подписал сегодня распоряжение о расширении соцпреференций для тех, чьи отцы и мужья участвуют в специальной военной операции. Об этом глава Башкортостана рассказал участникам собрания, посвященного Дню республики. Мероприятие прошло в ГКЗ «Башкортостан».
Собрание в честь Дня республики начинается с выноса главных государственных символов – флагов России и Башкортостана. После прослушивания гимнов с приветственным словом выступает глава региона. Отдельное внимание Радия Хабирова – к родным и близким героически погибших во время спецоперации на Украине башкирских солдат. Максим Серафимов, Тамерлан Ильгамов и Игорь Насибуллин – все они Герои России посмертно.
Во время своего выступления глава республики рассказал о подписанном сегодня распоряжении. Оно касается семей, чьи отцы и мужья участвуют в специальной военной операции. Дополнительно к существующим федеральным гарантиям республика предусматривает более 30 новых мер поддержки.
Говорили сегодня и о достижениях республики. Радий Хабиров отметил, что, несмотря на санкции и тяжелые коронавирусные годы, удалось достичь заметных успехов в экономике, социальной сфере. Растёт промышленность и сельское хозяйство. Второй год подряд республика становится лидером в стране по эффективности промышленной политике.
В преддверии своего 450-летнего юбилея Уфа серьезно преображается, отмечают собеседники. Появляются новые интересные объекты и в других муниципалитетах. Чего только стоит историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш» в Бурзянском районе. Кстати, сегодня разработчикам уникального для России проекта присудили государственные премии республики имени Салавата Юлаева. Строительство музея – это большая работа по сохранению древних наскальных рисунков и в целом пещеры Шульган-Таш.
Премию в области литературы, искусства и архитектуры получили также работники Национального симфонического оркестра и творческий коллектив за спектакль «Потомки Салавата не отступят». Помимо этого, на сцене ГКЗ «Башкортостан» сегодня вручали ордена Дружбы, Салавата Юлаева, генерала Шаймуратова и медали «За трудовую доблесть».
Промежуточные итоги подведены, впереди республику ждет успех, уверены участники сегодняшнего собрания. Завершилось мероприятие концертом. На сцену ГКЗ «Башкортостан» вышли артисты российской и республиканской эстрады.