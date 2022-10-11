Денис Пушилин оценил работу ЦУР Башкортостана

Центр управления регионом связывает рядовых жителей и чиновников, отметил Денис Пушилин. Временно исполняющий обязанности главы ДНР посетил республиканский ЦУР. Оценил организацию колл-центров, в которых операторы ежедневно отвечают на вопросы жителей республики.

Приглашённому гостю показали, как построена работа системы «Инцидент-менеджмент». В завершение своей речи временно исполняющий обязанности руководителя ДНР исполнил ритуал, который стал уже традицией при посещении ЦУРа, – ударил в рынду.

У людей бывает большое разочарование, когда чиновники их не слышат. Вы выполняете важные функции – обеспечиваете единение жителей и властей. Это необходимое условие для того, чтобы Россия развивалась.

Денис Пушилин, врио главы Донецкой Народной Республики
Фото №1 - Денис Пушилин оценил работу ЦУР Башкортостана
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