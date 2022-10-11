Денис Пушилин оценил работу ЦУР Башкортостана

Центр управления регионом связывает рядовых жителей и чиновников, отметил Денис Пушилин. Временно исполняющий обязанности главы ДНР посетил республиканский ЦУР. Оценил организацию колл-центров, в которых операторы ежедневно отвечают на вопросы жителей республики.
Приглашённому гостю показали, как построена работа системы «Инцидент-менеджмент». В завершение своей речи временно исполняющий обязанности руководителя ДНР исполнил ритуал, который стал уже традицией при посещении ЦУРа, – ударил в рынду.