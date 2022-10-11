Денис Пушилин оценил работу ЦУР Башкортостана

У людей бывает большое разочарование, когда чиновники их не слышат. Вы выполняете важные функции – обеспечиваете единение жителей и властей. Это необходимое условие для того, чтобы Россия развивалась.

Денис Пушилин, врио главы Донецкой Народной Республики