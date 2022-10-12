В Уфе состоялся финал I Всероссийского фестиваля «Время героев»

Сегодня на Советской площади в Уфе состоялся финал первого Всероссийского фестиваля «Время героев». На сцену вышли 18 авторов и исполнителей песен на патриотическую тематику со всей страны. Всего было подано 425 заявок, а это 665 произведений. Лучших определяли в трех номинациях: «Авторская песня», «Композитор», «Автор слов». За выступлениями артистов зрители телеканала БСТ могли следить в прямом эфире.

Песни о Родине и для Родины. Каждая строчка посвящена любви к родному краю и большой стране. На одной сцене – участники со всей страны. Все композиции – авторские. И за историей создания каждой стоит определенное событие. Наталья Гончарова из Луганской Народной Республики перед началом фестиваля рассказала нам, что написала песню «За единство» после того, как две ракеты попали в ее дом в 2014-м.

Многие преодолели тысячи километров, чтобы спеть свои произведения рядом с величественным памятником Герою России Минигали Шаймуратову, бойцам Башкавдивизии и всем воинам, павшим за Родину. Участники выступают в трех номинациях: «Авторская песня», «Композитор», «Автор слов». Всего оргкомитету проекта поступило 425 заявок из 28 регионов России. А это 665 музыкальных произведений. В финал прошли 18 участников.

Проект направлен на поиск новых авторов и песен на патриотическую тему, а также формирование духовно-нравственных качеств подрастающего поколения.