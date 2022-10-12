Хоккеисты «Салавата Юлаева» пришли в гости к школьникам

В гости к школьникам пришли хоккеисты команды «Салават Юлаев» Данил Башкиров и Шакир Мухамадуллин. Ученикам удалось пообщаться и сфотографироваться с игроками. Хоккеисты поделились своим спортивным опытом с ребятами.
На встречу пришли более 100 учеников начальных классов. Ребятам удалось поучаствовать в конкурсах, увидеть вживую талисманов команды и получить подарки. Шакир и Данил вспомнили школьные годы.
Также на хоккейном уроке побывали юные воспитанники школы «Салават Юлаев» 2015 года рождения. От встречи с игроками главной команды республики ребята получили огромное удовольствие. У юных спортсменов уже появились кумиры из любимого клуба.