Хоккеисты «Салавата Юлаева» пришли в гости к школьникам

В гости к школьникам пришли хоккеисты команды «Салават Юлаев» Данил Башкиров и Шакир Мухамадуллин. Ученикам удалось пообщаться и сфотографироваться с игроками. Хоккеисты поделились своим спортивным опытом с ребятами.

На встречу пришли более 100 учеников начальных классов. Ребятам удалось поучаствовать в конкурсах, увидеть вживую талисманов команды и получить подарки. Шакир и Данил вспомнили школьные годы.

Всегда приятно поделиться с детьми. Мы сами еще молодые считаемся, но приходя в школу, у нас уже некая ностальгия.

Шакир Мухамадуллин, защитник хоккейного клуба «Салават Юлаев»

В школе давно не был, с того момента как выпустился. Поэтому впечатления положительные, тем более сейчас школы новые, очень хорошо выглядят.

Данил Башкиров, нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев»

Также на хоккейном уроке побывали юные воспитанники школы «Салават Юлаев» 2015 года рождения. От встречи с игроками главной команды республики ребята получили огромное  удовольствие. У юных спортсменов уже появились кумиры из любимого клуба.

 Мне нравится Саша Хмелевский, потому что он хорошо обыгрывает и забивает голы.

Гордей Галятин, воспитанник СДЮШОР «Салават Юлаев»
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