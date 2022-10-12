Спасатели Уфы пришли на помощь мужчине, который упал в овраг

Спасатели Уфы пришли на помощь 53-летнему местному жителю. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты.
11 октября около двух часов дня поступило сообщение о том, что в лесополосе за железной дорогой в овраг упал человек. Инцидент произошёл в районе улицы Чудинова. Спасатели обнаружили пострадавшего на склоне оврага в 40 метрах от его края.
Специалистам удалось уложить упавшего на носилки и эвакуировать наверх. К счастью, серьёзных травм он не получил, но помощь врачей ему потребовалась.
Фото: УГЗ г. Уфы.