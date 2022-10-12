В Уфе ищут голодного мошенника, который обманывает курьеров

Вечером я решила заказать для себя ужин в одном из ресторанов города. Воспользовалась доставкой «Яндекса». Но в назначенное время курьер так и не явился, а потом в приложении появилась отметка о том, что заказ выполнен.

Девушка сразу позвонила курьеру, чтобы сообщить, что заказ так и не получила. Но удивленный доставщик сообщил, что в подъезде его перехватил парень, который якобы давно ждал курьера. Ничего неподозревающий мужчина отдал ему заказ и уехал. После просмотра записи с камеры видеонаблюдения, слова курьера подтвердились. К слову, в этом доме мужчине не живёт. Голодный мошенник, присвоив себе чужой заказ, покинул подъезд по пожарной лестнице.