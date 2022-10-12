В Уфе ищут голодного мошенника, который обманывает курьеров

В Уфе ведутся поиски необычного мошенника. Неизвестный обманывает курьеров и забирает чужую еду. Об этом телеканалу БСТ рассказала местная жительница Анастасия.

Фото №1 - В Уфе ищут голодного мошенника, который обманывает курьеров

Вечером я решила заказать для себя ужин в одном из ресторанов города. Воспользовалась доставкой «Яндекса». Но в назначенное время курьер так и не явился, а потом в приложении появилась отметка о том, что заказ выполнен.

Анастасия 

Девушка сразу позвонила курьеру, чтобы сообщить, что заказ так и не получила. Но удивленный доставщик сообщил, что в подъезде его перехватил парень, который якобы давно ждал курьера. Ничего неподозревающий мужчина отдал ему заказ и уехал. После просмотра записи с камеры видеонаблюдения, слова курьера подтвердились. К слову, в этом доме мужчине не живёт. Голодный мошенник, присвоив себе чужой заказ, покинул подъезд по пожарной лестнице. 

Сервис доставки еды возместил уфимке стоимость заказа. Девушка отметила, что и на воришку она зла не держит, только добавила, что грабителю стоит быть более разборчивым в еде.

Судя по комплекции и походке этого мужчины, у него есть определённые проблемы с лишним весом. Учитывая, что в моём заказе была достаточно жирная еда, я бы не советовала ему ею злоупотреблять. Диета и спорт этому товарищу явно не помешают.

Анастасия 
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