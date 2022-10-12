В Уфе ищут голодного мошенника, который обманывает курьеров

В Уфе ведутся поиски необычного мошенника. Неизвестный обманывает курьеров и забирает чужую еду. Об этом телеканалу БСТ рассказала местная жительница Анастасия.
Девушка сразу позвонила курьеру, чтобы сообщить, что заказ так и не получила. Но удивленный доставщик сообщил, что в подъезде его перехватил парень, который якобы давно ждал курьера. Ничего неподозревающий мужчина отдал ему заказ и уехал. После просмотра записи с камеры видеонаблюдения, слова курьера подтвердились. К слову, в этом доме мужчине не живёт. Голодный мошенник, присвоив себе чужой заказ, покинул подъезд по пожарной лестнице.
Сервис доставки еды возместил уфимке стоимость заказа. Девушка отметила, что и на воришку она зла не держит, только добавила, что грабителю стоит быть более разборчивым в еде.