«Салават Юлаев» провел домашнюю тренировку

Хоккеисты готовятся к матчу против нижегородского «Торпедо», который состоится 13 октября. Команда и тренерский штаб серьезно настроены на предстоящую игру.
Напомним, в предыдущем матче «Салават Юлаев» обыграл московское «Динамо» по буллитам – 3:2. Одним из героев последних игр стал Андрей Кареев, который три матча подряд провел на ноль. Всего 180 минут. Но при встрече с «Металлургом» команда уступила соперникам – 2:3.
Для подготовки к играм тренеры команды во время занятий разрабатывают тактические схемы. Отрабатывают игру в неравных составах – в большинстве и меньшинстве. Также уделяется внимание индивидуальным действиям как для защитников, так и нападающих.