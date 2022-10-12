«Салават Юлаев» провел домашнюю тренировку

Хоккеисты готовятся к матчу против нижегородского «Торпедо», который состоится 13 октября. Команда и тренерский штаб серьезно настроены на предстоящую игру.

Напомним, в предыдущем матче «Салават Юлаев» обыграл московское «Динамо» по буллитам – 3:2. Одним из героев последних игр стал Андрей Кареев, который три матча подряд провел на ноль. Всего 180 минут. Но при встрече с «Металлургом» команда уступила соперникам – 2:3.  

Хороший отрезок получился, хорошо, что мы выигрывали, и в принципе чувствовал себя нормально. Никаких проблем не было, я тренируюсь, готовлюсь к играм.

Андрей Кареев, вратарь команды «Салават Юлаев»

Нормально играем, как умеем. Я думаю, у нас немного медленный старт был, но хорошо, что мы в это время поддерживали друг друга и не рассыпались.

Александр Хмелевский, нападающий команды «Салават Юлаев»

Для подготовки к играм тренеры команды во время занятий разрабатывают тактические схемы. Отрабатывают игру в неравных составах – в большинстве и меньшинстве. Также уделяется внимание индивидуальным действиям как для защитников, так и нападающих.

Мы немного подкорректировали тактические действия и возврат в оборону ребят. Вот от этого все и пошло, плюс ребята – молодцы. Правильная подготовка, отношение к делу, профессионализм. Все это дало плоды.

Виктор Козлов, главный тренер команды «Салават Юлаев»
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