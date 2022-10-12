В галерее «Мирас» прошла выставка современной скульптуры Фирданта Нуриахметова

Экспозиция называется «Роза белой реки», название отсылает к родной деревне автора, до которой добираться приходилось по воде. Когда-то именно таким путём отец повёз его на экзамены в художественную школу-интернат.

Родина вдохновила Фирданта Нуриахметова и на многие представленные в галерее работы. Большинство из арт-объектов созданы в последние несколько лет. Автор решил в этот раз не выставлять крупные бронзовые скульптуры, отдав предпочтение конструкциям.