В Башкирии ввели карантин из-за угрозы распространения опасного сорняка

Сорное растение через свои корни выделяет ядовитые вещества, которые вредят другим растениям, в том числе культурным, и тем самым вытесняет их. Кроме того, взрослые растения горчака содержат горькие и ядовитые вещества, поэтому травоядные животные их не едят, но если такое случится, то они заболевают, а молоко ухудшается.