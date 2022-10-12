В Башкирии ввели карантин из-за угрозы распространения опасного сорняка

В Хайбуллинском районе был введен карантин из-за угрозы распространения опасного сорняка. Об этом сообщает Россельхознадзор Башкирии.

Фото №1 - В Башкирии ввели карантин из-за угрозы распространения опасного сорняка

На трёх полях района был найден карантинный сорняк – горчак ползучий. Администрации поселений получили предостережения о недопустимости нарушений правил карантина.

Сорное растение через свои корни выделяет ядовитые вещества, которые вредят другим растениям, в том числе культурным, и тем самым вытесняет их. Кроме того, взрослые растения горчака содержат горькие и ядовитые вещества, поэтому травоядные животные их не едят, но если такое случится, то они заболевают, а молоко ухудшается.

При выявлении заражения территории горчаком ползучим сельхозпредприятие лишается возможности свободного оборота зерна и любой другой сельхозпродукции до полной ликвидации очагов сорняка и снятия с карантина. Известны случаи, когда из-за сильного засорения горчаком забрасывали целые огороды, так как на них любая культура или погибала, или давала очень низкий урожай. Только ежегодная борьба позволит удерживать масштабное распространение горчака.

Россельхознадзор РБ  
Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии