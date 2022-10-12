В Уфе подвели итоги Международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамға»

Как сохранить традиционный стиль и дать ему второе дыхание? В Уфе завершился Международный конкурс мастеров башкирского национального костюма «Тамға». Дизайнеры представили воссозданные образы и современную одежду в этно-стиле.

Кажется, эти герои сошли со страниц башкирских книг. Одежда уж точно должна быть из прошлого или позапрошлого века. Но нет, всё это недавно вышло из под швейной машинки Фанисы Мингалимовой.

Семья стала призёром в номинации детская одежда-реконструкция. А вот первое место заняла юная модель с интересным головным убором. Стиль и минимализм образа башкирской семьи покорило жюри.

Дизайнеры не только вспоминали прошлое, но и творили настоящее. Одна из номинаций конкурса была посвящена современной одежде.

За звание лучших боролись и стилисты. Имиджмейкеры давали профессиональные советы, как вписать традиции в свой образ.

По объему внимания с красивыми девушками мог соревноваться лишь этот воинственный с виду мужчина. Пройти мимо него было невозможно. Рафаэль Амантаев по старинным гравюрам и фотографиям воссоздал образ военного сотника Фахретдина Уметбаева 1856 года.