В Башкирии 13-летняя девочка вытащила из огня братьев и сестёр

Сегодня, 12 октября, в Шахтау зафиксировали крупный пожар. 13-летняя девочка спасла из огня четверых детей.

Как сообщает пресс-служба МЧС региона, огнём охватило одноэтажный бревенчатый дом по улице Заречной. Дом принадлежит женщине и её девяти детям. В момент возгорания в помещении находились пять человек.

13-летняя девочка первая обнаружила огонь и оперативно вывела из дома четверых братьев и сестёр. К счастью, погибших нет. Однако ребятам потребовалась госпитализация. Возгорание ликвидировали. Причину пожара предстоит установить.