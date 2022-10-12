В Башкирии 13-летняя девочка вытащила из огня братьев и сестёр

Сегодня, 12 октября, в Шахтау зафиксировали крупный пожар. 13-летняя девочка спасла из огня четверых детей.
Как сообщает пресс-служба МЧС региона, огнём охватило одноэтажный бревенчатый дом по улице Заречной. Дом принадлежит женщине и её девяти детям. В момент возгорания в помещении находились пять человек.
13-летняя девочка первая обнаружила огонь и оперативно вывела из дома четверых братьев и сестёр. К счастью, погибших нет. Однако ребятам потребовалась госпитализация. Возгорание ликвидировали. Причину пожара предстоит установить.
Фото: МЧС по РБ.