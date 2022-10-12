В Уфе вновь в одной из школ прошла эвакуация

В Уфе одну из школь вновь эвакуировали. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Из школы №62 по улице Ульяновых вывели всех учителей и учеников. Как уточнил руководитель пресс-службы мэрии города Талгат Зайнуллин, неизвестный сообщил о минировании учебного учреждения. Злоумышленник отправил соответствующее письмо на электронную почту школы. На место инцидента прибыли кинологи и другие специалисты.