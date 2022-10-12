В Уфе прошло первенство Башкирии по бадминтону

От республиканских стартов до профессионального гран-при. В Уфе прошло первенство Башкортостана по бадминтону. В нем принимали участие спортсмены до 15 лет. Эти состязания стали отборочными на чемпионат страны, который пройдет в Нижнем Новгороде.

Микст в бадминтоне – одна из самых захватывающих и непредсказуемых дисциплин. Здесь соревнуются парами. Причем спортсмены, оказавшиеся по одну сторону сетки, иногда даже не знакомы. На то, чтобы сыграться, у ребят не так много времени. Всего на первенстве республики в Уфе бадминтонисты борются за призовые места в двух видах программы: индивидуальных встречах и в миксте.

Полина Петрова из Уфы – одна из претенденток на победу в турнире. Бадминтоном она занимается с семи лет. За это время спортсменка завоевала 44 медали разного достоинства.

Наверное, ближайшие лет 10 я еще планирую занимать медали, тренироваться, а дальше уже как пойдет. Полина Петрова, участница соревнований

Первенство республики по бадминтону – традиционное, и проводится оно каждый год. Для башкирских спортсменов это отборочные старты на чемпионат и первенство России. По итогам выступлений сильнейшие попадут в сборную команду республики.

У нас этот спорт пропагандируется, развивается, как уже неоднократно говорили, он помогает в лечении близорукости, пропаганда здорового образа жизни, поэтому по республике он начинает постепенно укрепляться. Николай Федоров, исполнительный директор Федерации бадминтона Республики Башкортостан