В Уфе прошло первенство Башкирии по бадминтону

От республиканских стартов до профессионального гран-при. В Уфе прошло первенство Башкортостана по бадминтону. В нем принимали участие спортсмены до 15 лет. Эти состязания стали отборочными на чемпионат страны, который пройдет в Нижнем Новгороде.
Микст в бадминтоне – одна из самых захватывающих и непредсказуемых дисциплин. Здесь соревнуются парами. Причем спортсмены, оказавшиеся по одну сторону сетки, иногда даже не знакомы. На то, чтобы сыграться, у ребят не так много времени. Всего на первенстве республики в Уфе бадминтонисты борются за призовые места в двух видах программы: индивидуальных встречах и в миксте.
Полина Петрова из Уфы – одна из претенденток на победу в турнире. Бадминтоном она занимается с семи лет. За это время спортсменка завоевала 44 медали разного достоинства.
Первенство республики по бадминтону – традиционное, и проводится оно каждый год. Для башкирских спортсменов это отборочные старты на чемпионат и первенство России. По итогам выступлений сильнейшие попадут в сборную команду республики.
После выступления на республиканских и российских соревнованиях представители юниорской сборной страны по бадминтону отправятся на гран-при, где конкуренцию им составят уже профессиональные спортсмены.