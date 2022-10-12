В Уфе прошел детский турнир по каратэ «Надежды Башкортостана»

В столице республики
прошел один из самых массовых турниров по каратэ. «Надежды Башкортостана» –
соревнование для юных спортсменов. В этом году они собрали почти 500 участников,
самым младшим из которых всего 6 лет.
Тамерлан Сахаутдинов из
Ишимбая дошел до финала «Надежд Башкортостана». А значит, сделал шаг вперед. В
прошлом году на республиканских соревнованиях он занял призовое место, сейчас
бьется за победу в турнире.
Просто
мне мама говорила: иди, запишись, чтоб, если на тебя на улице нападут, ты смог
дать отпор.Тамерлан Сахаутдинов, участник соревнований /Ишимбайский район/
«Надежды Башкортостана»
– детский турнир по каратэ, здесь юные спортсмены делают первые шаги в спорте.
Состязания проходили в шести возрастных категориях. Ребят поддерживали
родители, а также титулованные спортсмены, гости турнира.
Мне
очень приятно, что меня позвали на свою родную землю. Я начинала тоже именно с
Башкирии. И я вижу очень маленьких спортсменов и участников около 400, приятно,
что наша федерация Республики Башкортостан растет.Иванна Зайцева, мастер спорта международного класса по каратэ
Мы
развиваемся каждый год, количество участников на республиканских соревнованиях
растет, каждый раз больше. В январе было 350 человек, сейчас уже в октябре 400
с лишним человек. С каждым годом мы увеличиваем количество участников на
республиканских соревнованиях.Евгений Мещеряков, президент спортивной федерации каратэ Республики Башкортостан
Бронзовый призер
первенства Европы Айгуль Садыкова готовится к участию в российском чемпионате.
На этом турнире она выступала в качестве судьи.
Главное
– упорно тренироваться, продолжать ходить на тренировки с хорошем настроением, полностью
вкладываться с хорошей самоотдачей, и все обязательно получится. С поддержкой
семьи и тренера.Айгуль Садыкова, бронзовый призер первенства Европы по каратэ
Сезон у башкирских
каратистов насыщенный. Впереди сразу несколько значимых всероссийских турниров.
Ряд спортивных мероприятий по каратэ WKF
пройдет в республике.