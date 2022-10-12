В Уфе прошел детский турнир по каратэ «Надежды Башкортостана»

В столице республики прошел один из самых массовых турниров по каратэ. «Надежды Башкортостана» – соревнование для юных спортсменов. В этом году они собрали почти 500 участников, самым младшим из которых всего 6 лет.

Тамерлан Сахаутдинов из Ишимбая дошел до финала «Надежд Башкортостана». А значит, сделал шаг вперед. В прошлом году на республиканских соревнованиях он занял призовое место, сейчас бьется за победу в турнире.

Просто мне мама говорила: иди, запишись, чтоб, если на тебя на улице нападут, ты смог дать отпор. Тамерлан Сахаутдинов, участник соревнований /Ишимбайский район/

«Надежды Башкортостана» – детский турнир по каратэ, здесь юные спортсмены делают первые шаги в спорте. Состязания проходили в шести возрастных категориях. Ребят поддерживали родители, а также титулованные спортсмены, гости турнира.

Мне очень приятно, что меня позвали на свою родную землю. Я начинала тоже именно с Башкирии. И я вижу очень маленьких спортсменов и участников около 400, приятно, что наша федерация Республики Башкортостан растет. Иванна Зайцева, мастер спорта международного класса по каратэ

Мы развиваемся каждый год, количество участников на республиканских соревнованиях растет, каждый раз больше. В январе было 350 человек, сейчас уже в октябре 400 с лишним человек. С каждым годом мы увеличиваем количество участников на республиканских соревнованиях. Евгений Мещеряков, президент спортивной федерации каратэ Республики Башкортостан

Бронзовый призер первенства Европы Айгуль Садыкова готовится к участию в российском чемпионате. На этом турнире она выступала в качестве судьи.

Главное – упорно тренироваться, продолжать ходить на тренировки с хорошем настроением, полностью вкладываться с хорошей самоотдачей, и все обязательно получится. С поддержкой семьи и тренера. Айгуль Садыкова, бронзовый призер первенства Европы по каратэ