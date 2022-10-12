В Уфе прошел открытый кубок республики по акробатическому рок-н-роллу

Участие в нем приняли как башкирские спортсмены, так и представители Марий Эл и Самарской области.
Правильно выполнить все элементы – это только половина дела. В акробатическом рок-н-ролле оценивается еще и идея номера. В результате получается настоящий мини-спектакль длиной в несколько минут.
Всего в соревнованиях приняли участие 150 спортсменов. Среди них все сильнейшие в Башкортостане и не только. Соревнования носили открытый статус, и принять в них участие могли спортсмены из любой точки страны. В разделе «Формейшн. Женщины» победу одержала команда Step up из уфимского клуба «Сириус».
Сразу несколько спортсменок во время соревнований получили звание кандидата в мастера спорта. Часть девушек – за победу в чемпионате Башкортостана, другие – за аналогичный триумф в первенстве Курганской области.
Чемпионат Башкортостана – это еще и отбор на соревнования Приволжского федерального округа. Этот турнир состоится 16 октября в Кирове.