В Уфе прошел открытый кубок республики по акробатическому рок-н-роллу

Участие в нем приняли как башкирские спортсмены, так и представители Марий Эл и Самарской области.

Правильно выполнить все элементы – это только половина дела. В акробатическом рок-н-ролле оценивается еще и идея номера. В результате получается настоящий мини-спектакль длиной в несколько минут.

Отдельно оцениваются танцевальные фигуры, отдельно оценивается композиция. Также оценивается постановка, представление программы, идея, сочетание танца, идеи, музыки. Отдельно идут синхронные фигуры. Это как девочки двигаются по площадке. Андрей Сурминов, президент федерации акробатического рок-н-ролла Республики Башкортостан

Всего в соревнованиях приняли участие 150 спортсменов. Среди них все сильнейшие в Башкортостане и не только. Соревнования носили открытый статус, и принять в них участие могли спортсмены из любой точки страны. В разделе «Формейшн. Женщины» победу одержала команда Step up из уфимского клуба «Сириус».

Очень волновались, очень хотелось занять первое место. Как говорится, как год начнешь, так его и проведешь. Полина Гуткина, кандидат в мастера спорта по акробатическому рок-н-роллу

Сразу несколько спортсменок во время соревнований получили звание кандидата в мастера спорта. Часть девушек – за победу в чемпионате Башкортостана, другие – за аналогичный триумф в первенстве Курганской области.

Сегодня наша команда «Формейшн. Женщины» Step up получили значки кандидатов в мастера спорта. В прошлом сезоне они выполнили этот разряд на соревнованиях. Такой разряд в данной категории в Башкирии присуждается впервые за последние 20 лет. Юлия Чернобаева, тренер по акробатическому рок-н-роллу