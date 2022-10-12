В Уфе эвакуировали учеников двух школ

В башкирской столице прошла эвакуация двух школ из-за угрозы минирования. Об этом происшествии сообщили в пресс-службе городской администрации.
По предварительным данным, информация о минировании поступила на электронную почту учебных заведений. Все ученики, преподаватели и персонал в срочном порядке были эвакуированы.
Дальнейшая проверка показала, что сообщение о минировании было ложным – угрозы для жизни учащихся и сотрудников нет. Учебный процесс продолжился, а сотрудники полиции устанавливают виновника произошедшего.