Башкортостан и Ульяновская область будут укреплять сотрудничество

Башкортостан и Ульяновская область определили перспективные направления сотрудничества регионов и создания Евразийского экономического центра. Сегодня Радий Хабиров провел встречу с губернатором, на которой обсуждалась возможность межрегиональной кооперации.
Радий Хабиров отметил, что Ульяновская область является крупным и технологически развитым регионом, а также имеет высокие компетенции в сфере авиастроения, поэтому республика заинтересована в сотрудничестве и обмене опытом. В свою очередь Ульяновская область – в развитии совместных проектов в сфере машиностроения, пищевой и химической промышленности, агропромышленной отрасли, создании логистических торгово-распределительных центров.
Делегация из Ульяновской области посетила производственно-учебный центр авиационного комплекса Ростеха на базе УМПО. Он ориентирован на подготовку специалистов востребованных профессий. Особенность обучения в том, что она практикоориентированная: то есть 30% времени занимает теория, а 70% – практика. Центр оснащен более чем 220 единицами современного оборудования, в том числе с числовым программным управлением. Делегация также посетила сборочный и испытательный цех завода.
Уже в ЦУРе премьер-министр Башкортостана и губернатор Ульяновской области обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере промышленной кооперации и машиностроения в формате расширенного заседания. По его итогу в целях развития долгосрочного сотрудничества двух регионов было принято решение разработать «дорожную карту» двустороннего сотрудничества Республики Башкортостан и Ульяновской области для более точечной отработки по каждому предприятию.