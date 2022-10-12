Башкортостан и Ульяновская область будут укреплять сотрудничество

Башкортостан и Ульяновская область определили перспективные направления сотрудничества регионов и создания Евразийского экономического центра. Сегодня Радий Хабиров провел встречу с губернатором, на которой обсуждалась возможность межрегиональной кооперации.

Радий Хабиров отметил, что Ульяновская область является крупным и технологически развитым регионом, а также имеет высокие компетенции в сфере авиастроения, поэтому республика заинтересована в сотрудничестве и обмене опытом. В свою очередь Ульяновская область – в развитии совместных проектов в сфере машиностроения, пищевой и химической промышленности, агропромышленной отрасли, создании логистических торгово-распределительных центров.

Ульяновская область – крупный, технологически развитый регион. 85 процентов его экономики – это обрабатывающая промышленность. Есть серьёзные компетенции в авиационном машиностроении. Нам всё это интересно. Полагаю, что у нас хорошие перспективы для взаимодействия и выработки совместных инициатив. Ульяновская область давно и методично занималась тем, что создавала инструменты, институты и среду для развития бизнеса. В инвестиционном рейтинге регион всегда демонстрировал высокие показатели.

Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Башкортостан и Ульяновская область будут укреплять сотрудничество

Мы приехали в Башкортостан большой делегацией, посетили несколько крупных заводов в Уфе и Стерлитамаке, в том числе «ОДК-УМПО» и Уфимский компрессорный завод. Уже сейчас есть конкретные договорённости о взаимных поставках продукции. Уверен, что наш визит даст позитивные результаты для предприятий Башкортостана и Ульяновской области, будет способствовать дальнейшему развитию наших регионов и России в целом.

Алексей Русских, губернатор Ульяновской области

Делегация из Ульяновской области посетила производственно-учебный центр авиационного комплекса Ростеха на базе УМПО. Он ориентирован на подготовку специалистов востребованных профессий. Особенность обучения в том, что она практикоориентированная: то есть 30% времени занимает теория, а 70% – практика. Центр оснащен более чем 220 единицами современного оборудования, в том числе с числовым программным управлением. Делегация также посетила сборочный и испытательный цех завода.

Бизнес должен продавать – либо продукцию, либо услуги. К нам сегодня приехала значимая делегация бизнеса, а бизнес лучше нас знает, куда ему поехать, с кем наладить контакты. Наше дело – познакомить, а дальше они уже сами договорятся.

Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан
Пенальти

Уже в ЦУРе премьер-министр Башкортостана и губернатор Ульяновской области обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере промышленной кооперации и машиностроения в формате расширенного заседания. По его итогу в целях развития долгосрочного сотрудничества двух регионов было принято решение разработать «дорожную карту» двустороннего сотрудничества Республики Башкортостан и Ульяновской области для более точечной отработки по каждому предприятию.

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