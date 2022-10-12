Башкортостан и Ульяновская область будут укреплять сотрудничество

Ульяновская область – крупный, технологически развитый регион. 85 процентов его экономики – это обрабатывающая промышленность. Есть серьёзные компетенции в авиационном машиностроении. Нам всё это интересно. Полагаю, что у нас хорошие перспективы для взаимодействия и выработки совместных инициатив. Ульяновская область давно и методично занималась тем, что создавала инструменты, институты и среду для развития бизнеса. В инвестиционном рейтинге регион всегда демонстрировал высокие показатели.

Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан