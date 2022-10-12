Отопительный сезон – 2022 в Башкортостане: итоги брифинга на телеканале БСТ

Придётся ли платить за соседей и почему в некоторых комнатах или квартирах до сих пор нет отопления? На телеканале БСТ прошёл специальный брифинг. Эксперты ответили на интересующие жителей вопросы. Повтор можно посмотреть на нашем сайте или в соцсетях. Кратко о том, что волнует людей, – в нашем сюжете.
За погодой в домах следят в центральном тепловом пункте, в котельных. Отопительный сезон в Башкортостане длится 8 месяцев. Такой срок установлен в соответствии со строительной климатологией. Если же жильцы пользовались отоплением меньше положенного, то они могут заплатить меньше, но только в случае установленных счётчиков. Без них – исключительно по нормативам.
Также отсутствие счётчиков может сказаться негативно там, где живут недобросовестные соседи, оплачивая услуги по нормативам, а потребляя на деле больше. Например, это случаи, когда владелец квартиры ставит магнит или вместо двух прописанных людей услугами пользуются 7 студентов, которые снимают жильё. Соответственно, потребляют больше энергии и воды. Если в платёжках появились неожиданно большие суммы, то решать вопрос нужно через управляющую компанию или старшего по дому.
А вот именно за долги платить соседям не придётся. Это уже вопрос между самим жителем и управляющей компанией, которая и будет взыскивать с него деньги.
Посмотреть запись прямой трансляции специального брифинга по вопросам отопления можно здесь.