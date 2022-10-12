Отопительный сезон – 2022 в Башкортостане: итоги брифинга на телеканале БСТ

Придётся ли платить за соседей и почему в некоторых комнатах или квартирах до сих пор нет отопления? На телеканале БСТ прошёл специальный брифинг. Эксперты ответили на интересующие жителей вопросы. Повтор можно посмотреть на нашем сайте или в соцсетях. Кратко о том, что волнует людей, – в нашем сюжете.

За погодой в домах следят в центральном тепловом пункте, в котельных. Отопительный сезон в Башкортостане длится 8 месяцев. Такой срок установлен в соответствии со строительной климатологией. Если же жильцы пользовались отоплением меньше положенного, то они могут заплатить меньше, но только в случае установленных счётчиков. Без них – исключительно по нормативам.

Если нет приборов учета, жители платят за 8 месяцев равными долями независимо от уровня потребления. Светлана Бурдюк, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам

Также отсутствие счётчиков может сказаться негативно там, где живут недобросовестные соседи, оплачивая услуги по нормативам, а потребляя на деле больше. Например, это случаи, когда владелец квартиры ставит магнит или вместо двух прописанных людей услугами пользуются 7 студентов, которые снимают жильё. Соответственно, потребляют больше энергии и воды. Если в платёжках появились неожиданно большие суммы, то решать вопрос нужно через управляющую компанию или старшего по дому.

Посмотреть с УК, какие раньше были расходы, какие сейчас, узнать, в каких квартирах нет приборов учета, обратить внимание на количество фактически проживающих. Здесь и жителям не должно быть все равно, и УК, нужно провести совместную работу. Ирина Голованова, и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

А вот именно за долги платить соседям не придётся. Это уже вопрос между самим жителем и управляющей компанией, которая и будет взыскивать с него деньги.