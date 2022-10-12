Отопительный сезон – 2022 в Башкортостане: итоги брифинга на телеканале БСТ

Придётся ли платить за соседей и почему в некоторых комнатах или квартирах до сих пор нет отопления? На телеканале БСТ прошёл специальный брифинг. Эксперты ответили на интересующие жителей вопросы. Повтор можно посмотреть на нашем сайте или в соцсетях. Кратко о том, что волнует людей, – в нашем сюжете.

За погодой в домах следят в центральном тепловом пункте, в котельных. Отопительный сезон в Башкортостане длится 8 месяцев. Такой срок установлен в соответствии со строительной климатологией. Если же жильцы пользовались отоплением меньше положенного, то они могут заплатить меньше, но только в случае установленных счётчиков. Без них – исключительно по нормативам.

Если нет приборов учета, жители платят за 8 месяцев равными долями независимо от уровня потребления.

Светлана Бурдюк, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
Фото №1 - Отопительный сезон – 2022 в Башкортостане: итоги брифинга на телеканале БСТ

Также отсутствие счётчиков может сказаться негативно там, где живут недобросовестные соседи, оплачивая услуги по нормативам, а потребляя на деле больше. Например, это случаи, когда владелец квартиры ставит магнит или вместо двух прописанных людей услугами пользуются 7 студентов, которые снимают жильё. Соответственно, потребляют больше энергии и воды. Если в платёжках появились неожиданно большие суммы, то решать вопрос нужно через управляющую компанию или старшего по дому.

Посмотреть с УК, какие раньше были расходы, какие сейчас, узнать, в каких квартирах нет приборов учета, обратить внимание на количество фактически проживающих. Здесь и жителям не должно быть все равно, и УК, нужно провести совместную работу.

Ирина Голованова, и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

А вот именно за долги платить соседям не придётся. Это уже вопрос между самим жителем и управляющей компанией, которая и будет взыскивать с него деньги.

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Посмотреть запись прямой трансляции специального брифинга по вопросам отопления можно здесь

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