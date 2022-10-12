Автор памятника генералу Шаймуратову в Уфе Салават Щербаков провел экскурсию в честь открытия

Обновлённая Советская площадь уже второй день собирает аншлаги. В честь открытия экскурсию в боевое прошлое Башкортостана для жителей и гостей столицы сегодня провёл сам автор памятника Салават Щербаков. К слову, теперь это место станет точкой притяжения на постоянной основе. Ведь отныне площадь с памятником генералу Шаймуратову и всем павшим за Родину появилась в маршруте экскурсионного автобуса Terra Bashkiria. Как прошло первое путешествие в историю республики с известным скульптором во главе?

Все самые значимые события в истории башкирского народа теперь отлиты из бронзы. Словно доказывая: память об этом будет жить вечно. А то, что изначально планировалось как мемориал Шаймуратову и бойцам Башкавдивизии, стало данью уважения всем воинам, павшим за Родину.

Известный скульптор с башкирскими корнями открыл для себя свою Родину лишь в зрелом возрасте. И его любовь к Отчизне чувствуется в каждой детали памятника. Чтобы создать этот постамент, Салават Щербаков провёл не один час на земле, где родился и вырос легендарный командир, изучив все документы, связанные с Минигали Шаймуратовым и его дивизией. И сегодня все детали боевого пути дивизии Шаймуратова уфимцам рассказывают не только барельефы, расположенные по разным сторонам скульптуры, но и сам автор памятника. В честь открытия мемориала экскурсию в боевое прошлое республики для жителей и гостей столицы провёл Салават Щербаков.

Скульптура впечатляет не только деталями, но и своим масштабом. Сегодня это один из самых больших постаментов в республике. Высота мемориала достигает 15 метров. На весь ансамбль ушло 40 тонн бронзы. Соединили памятник и площадь классической архитектурной колоннадой. К слову, как именно должна выглядеть конечная архитектура обновлённой Советской площади, скульпторам подсказал глава республики Радий Хабиров.

Отливали памятник в Москве и Подмосковье. Скульптуру перевозили в столицу республики по частям на фурах, а собирали воедино уже на месте. Сделан монумент из бронзы и мрамора, а для колоннады использовался мансуровский гранит родом из Учалинского района.

Для Башкирии, насколько я знаю, это самый масштабный монумент, такой комплексный, за последние несколько лет. Геннадий Правоторов, народный художник России /Москва/

Впрочем, главное, что постамент по достоинству оценили сами жители республики. Несмотря на ранний час, у подножия памятника собрались не только ради экскурсии.