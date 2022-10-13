В Башкирии растет число заболевших ОРВИ и гриппом

Об этом сообщили на заседании совета федерального проекта «Здоровое будущее». На площадке также обсуждались вопросы инфекционных заболеваний, работы медицинских организаций, капитальный ремонт и строительство новых клиник.

В этом сезоне в республике запланировано привить от гриппа 2,4 миллиона человек, в том числе 680 тысяч детей. В Башкирию поставили почти полтора миллиона доз вакцины.