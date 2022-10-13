В Башкирии растет число заболевших ОРВИ и гриппом

Об этом сообщили на заседании совета федерального проекта «Здоровое будущее». На площадке также обсуждались вопросы инфекционных заболеваний, работы медицинских организаций, капитальный ремонт и строительство новых клиник.

В этом сезоне в республике запланировано привить от  гриппа 2,4 миллиона человек, в том числе 680 тысяч детей. В Башкирию  поставили почти полтора миллиона доз вакцины.

 Эпидобстановка находится под контролем. Показатели заболеваемости по гриппу, ОРВИ, а также по коронавирусу ниже, чем в прошлом году.

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