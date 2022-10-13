В Башкирии водитель и пассажир мопеда пострадали в ДТП

12 октября около восьми часов вечера в Краснокамском районе произошла авария. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

В селе Николо-Березовка на улице Дружбы произошло столкновение ВАЗ-2112 и мопеда. За рулём авто находился 36-летний мужчина, который при повороте налево допустил столкновение с двухколёсным транспортом.

В аварии пострадали 25-летний водитель и 42-летний пассажир мопеда. Оказалось, парень за рулём транспорта находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства аварии выясняются.