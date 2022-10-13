Сегодня команда «Салават Юлаев» примет на своем льду нижегородское «Торпедо». Для уфимского коллектива это будет предпоследняя игра в рамках текущей домашней серии.
«Торпедо» стартовало на выезде неудачно, потерпев поражение в Екатеринбурге. При этом оба соперника в своих конференциях продолжают борьбу за попадание в тройку лидеров.
Прямую трансляцию матча смотрите на нашем телеканале в 18:45. До начала игры в студии БСТ не пропустите комментарии наших хоккейных экспертов, а также интервью с гендиректором хоккейного клуба Ринатом Башировым.