В Башкирии малыш проглотил футляр от шоколадного яйца

В селе Зилаир помощь врачей потребовалась грудному ребёнку. Малыш проглотил футляр от шоколадного яйца. Игрушка застряла в дыхательных путях ребёнка.

Младенца экстренно доставили в центральную больницу села. Дежурный фельдшер сразу оценила ситуацию и вызвала хирургическую бригаду. Врачам удалось успешно провести операцию и извлечь инородное тело. Проходимость дыхательных путей маленького пациента была восстановлена.