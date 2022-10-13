Под Уфой выявлено превышение ПДК вредных веществ в воздухе и воде

Жители села Чесноковка продолжают жаловаться на состояние воздуха и воды на территории Уфимского района. К жалобам горожан присоединились и специалисты ОНФ Башкирии.

Фото №1 - Под Уфой выявлено превышение ПДК вредных веществ в воздухе и воде

В селе в нерабочее и ночное время в воздухе слышен сильный запах канализации. Некоторые уфимцы предполагают, что дело в воде, которая поступает с очистных сооружений. Представители ОНФ прибыли на место инцидента, взяли пробы воздуха и воды и в лабораторных условиях установили превышение предельно допустимой концентрации сероводорода и хлора.

Появились у нас сомнения и по качеству воды, которая из очистных сооружений сливается в Белую. Приборы на этом месте зафиксировали превышения по некоторым показателям. В связи с этим у нас возник вопрос: насколько стоки, попадающие в нашу главную водную артерию, соответствуют требованиям. Ждем решительных действий со стороны надзорных органов. Ведь речь идет и о качестве жизни людей, и о состоянии экологии, которые тесно связаны между собой.

Мурад Шафиков, сопредседатель штаба ОНФ Башкирии 

Фото: ОНФ РБ. 

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