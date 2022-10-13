Под Уфой выявлено превышение ПДК вредных веществ в воздухе и воде

Жители села Чесноковка продолжают жаловаться на состояние воздуха и воды на территории Уфимского района. К жалобам горожан присоединились и специалисты ОНФ Башкирии.
В селе в нерабочее и ночное время в воздухе слышен сильный запах канализации. Некоторые уфимцы предполагают, что дело в воде, которая поступает с очистных сооружений. Представители ОНФ прибыли на место инцидента, взяли пробы воздуха и воды и в лабораторных условиях установили превышение предельно допустимой концентрации сероводорода и хлора.
Фото: ОНФ РБ.