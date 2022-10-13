Под Уфой выявлено превышение ПДК вредных веществ в воздухе и воде

Появились у нас сомнения и по качеству воды, которая из очистных сооружений сливается в Белую. Приборы на этом месте зафиксировали превышения по некоторым показателям. В связи с этим у нас возник вопрос: насколько стоки, попадающие в нашу главную водную артерию, соответствуют требованиям. Ждем решительных действий со стороны надзорных органов. Ведь речь идет и о качестве жизни людей, и о состоянии экологии, которые тесно связаны между собой.

Мурад Шафиков, сопредседатель штаба ОНФ Башкирии