Военком Башкирии выступит с докладом в Курултае

Свыше 1200 вопросов о ходе мобилизации получили от жителей депутаты Госсобрания. В связи с этим принято решение, что пленарное заседание, которое намечено на 20 октября, начнется с заслушивания военного комиссара республики Михаила Блажевича.

Вопросы касаются порядка призыва граждан, их боевой подготовки, материального обеспечения. В частности, поступила жалоба о выдаче повестки резервисту с одной почкой и многодетным отцам. Депутаты с первых дней наладили взаимодействие с воинскими частями для оперативного решения возникающих вопросов.

Мы стараемся все эти вопросы оперативно закрывать: от хозяйственной помощи до смены графика работы. Тамара Тансыккужина, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан

Между тем башкирские недра станут недоступными для иностранцев. Поправки в региональный закон депутаты рассмотрят в первом чтении. Чтобы заниматься разведкой и добычей на территории республики, компания должна зарегистрироваться в России. Среди внесенных в повестку пленарного заседания законопроектов – обязательная маркировка сельхозживотных. Это позволит создать единую базу данных и в случае возникновения вспышки заболевания оперативно выявлять источники заражения. Депутаты также предлагают закрепить в отдельном документе права туристов и внести изменения в празднование Дня Победы.