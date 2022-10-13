В Уфе осудят организаторов сети притонов

Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, в 2021 году сотрудники полиции накрыли сеть притонов, которые предоставляли интимные услуги. Также были задержаны супруги и их знакомый. Все они руководили своим предприятием и контролировали финансы.

Предварительно установлено, что в притонах работали девушки 20–30 лет. Их предоставляли клиентам в течение двух лет. Новых девушек находили через соцсети и напрямую отправляли заказчикам. Обвинения за организацию занятия проституцией и вовлечение в нее предъявили 15 людям. До приговора они будут находиться под подпиской о невыезде.

