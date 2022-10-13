В Уфе из-за угрозы минирования эвакуировали студентов колледжа

В Уфе продолжается эвакуация из учебных заведений. Сегодня, 13 октября, из здания вывели студентов и сотрудников Уфимского многопрофильного профессионального колледжа.

Фото №1 - В Уфе из-за угрозы минирования эвакуировали студентов колледжа

Как сообщает пресс-служба городской администрации, эвакуация была объявлена из-за письма, которое поступило на электронную почту учебного заведения. В письме сообщалось о минировании здания.

На место происшествия экстренно выехали спецслужбы. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника, который мог отправить электронное письмо с угрозой.

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии