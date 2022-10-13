Жителям Башкирии рассказали о новых схемах телефонного мошенничества

Пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Уфимка перевела аферистам почти 1,5 миллиона рублей с кредитных карт. О новых схемах мошенничества и о том, как не попасть на удочку финансовых бандитов, – в нашем сюжете.
Показатель на дисплее тонометра далеко за пределами нормы. Так начинается каждое утро Ирины Ивановны уже последние две недели. Пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. На первый взгляд, типичная схема: ваши счета под угрозой, необходимо снять все с кредиток и перевести на наш счет, чтобы сохранить средства. Пенсионерка купилась на правдоподобно подделанные документы.
В общей сложности женщина сняла с кредитных карт двух банков 1 млн 300 тысяч рублей и перевела их для сохранности на счет, который ей продиктовали мошенники. Осознав, что стала жертвой аферистов, пенсионерка обратилась в полицию.
Примечательно, но жертвами телефонных мошенников в большинстве случаев становятся не пенсионеры, а молодежь до 34 лет. По статистике МВД, в прошлом году каждый седьмой россиянин подвергался атакам финансовых аферистов. Доля пожилых потерпевших среди них не превышает 15%.
Эксперты отмечают, что с каждым годом телефонные мошенники совершенствуют схемы и придумывают все более убедительные легенды для хищения денег. Аферисты представляются не только сотрудниками банков, но и представителями органов власти. Это дает им возможность психологического давления на свою жертву, особенно если человек доверчив.
Именно на эту схему и попалась пенсионерка Ирина Владимировна. Теперь женщине приходится выплачивать банкам по 30 000 рублей ежемесячно при пенсии в 11 тысяч.