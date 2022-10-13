Жителям Башкирии рассказали о новых схемах телефонного мошенничества

Пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Уфимка перевела аферистам почти 1,5 миллиона рублей с кредитных карт. О новых схемах мошенничества и о том, как не попасть на удочку финансовых бандитов, – в нашем сюжете.

Показатель на дисплее тонометра далеко за пределами нормы. Так начинается каждое утро Ирины Ивановны уже последние две недели. Пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. На первый взгляд, типичная схема: ваши счета под угрозой, необходимо снять все с кредиток и перевести на наш счет, чтобы сохранить средства. Пенсионерка купилась на правдоподобно подделанные документы.

Были документы из банков с мокрой печатью и с подписями. Ирина Турчина, потерпевшая

В общей сложности женщина сняла с кредитных карт двух банков 1 млн 300 тысяч рублей и перевела их для сохранности на счет, который ей продиктовали мошенники. Осознав, что стала жертвой аферистов, пенсионерка обратилась в полицию.

Нам всегда говорят, что нельзя диктовать номер карты, но никто не говорит, что с вами не будет разговаривать сотрудник банка, тем более по WhatsApp. Ирина Турчина, потерпевшая

Примечательно, но жертвами телефонных мошенников в большинстве случаев становятся не пенсионеры, а молодежь до 34 лет. По статистике МВД, в прошлом году каждый седьмой россиянин подвергался атакам финансовых аферистов. Доля пожилых потерпевших среди них не превышает 15%.

В полицию республики ежедневно поступают сообщения о мошенничествах. МВД Башкортостана регулярно напоминает гражданам о бдительности при оплате сделок, которые заключаются через интернет, или при совершении онлайн-переводов. Максим Родионов, руководитель пресс-службы МВД России по Республике Башкортостан

Эксперты отмечают, что с каждым годом телефонные мошенники совершенствуют схемы и придумывают все более убедительные легенды для хищения денег. Аферисты представляются не только сотрудниками банков, но и представителями органов власти. Это дает им возможность психологического давления на свою жертву, особенно если человек доверчив.

Для убедительности они могут высылать вам документы: якобы свои удостоверения, заведенные дела о мошенничестве и прочие сканы и фотографии, как правило, электронные. Это один из признаков, на который стоит обратить внимание. Гульназ Абузарова, директор департамента финансовой грамотности АНО «Финцентр РБ»