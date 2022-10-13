В Уфе прошла первая автобусная экскурсия с остановкой у памятника генералу Шаймуратову

В Уфе прошла первая экскурсия, включающая новую точку остановки – памятник Минигали Шаймуратову. Двухэтажный лайнер «Терра Башкирия» курсирует с прошлого года, открывая туристам историческую Уфу. Маршрут проходит по известным всем объектам. Памятник Герою России вошел как точка не только проезда, но и остановки. Туристы смогут разглядеть один из самых знаменитых архитектурных ансамблей столицы, а также сфотографироваться около него.

Заинтересовать и заинтриговать. То, что плохо знаешь родную Уфу, понимаешь, только слушая гида. Экскурсовод открывает детали, которые есть на каждом шагу. Часто они остаются незамеченными.

Знаменитый двухэтажный автобус прокатил за полтора года порядка 20 тысяч туристов. Туристический маршрут проходит через исторический центр Уфы. Первая соборная мечеть, Софьюшкина аллея, дом-музей Аксакова – в каждом объекте экскурсовод ищет деталь. «Россинский», к примеру, это не только ресторан. Рядом, на углу двух улиц, разместилось здание, где проживала семья надворного советника и помещицы Россинских. Дворянский сын Петр Россинский был известным в городе адвокатом, дослужившимся до первого заместителя председателя Верховного суда.

Много мест красивых и истории. Это очень нужно для патриотов. Очень интересно. Лариса Иванова, турист

Маршрутная карта отныне с новой достопримечательностью. Школьники из Кармаскалинского района – первая группа туристов у памятника Минигали Шаймуратову. Увлеченная историей родного края молодежь готова составить конкуренцию экскурсоводам.

Шаймуратов был выдающимся. И это справедливо, ведь ему не дали Героя СССР, а теперь и Героя России, и памятник. Он очень смелый. Бросался под пули. Снежана Салиева, турист

Не просто памятник – больше архитектурный ансамбль. Изучить быстро его не получится. Один рельеф композиции называется «Душа башкирского народа и его история в эпосе и легендах», второй – «Боевой дух 112-й Башкавдивизии». В каждом элементе зашифровано большое значение.

Здесь не 10 минут надо, а целый час с гидами – тут столько деталей. Екатерина Детинина, экскурсовод мультимедийного парка «Россия – моя история»