РДКБ в Уфе отмечает 50-летний юбилей

Полвека спасают маленьких пациентов. Республиканская детская клиническая больница отметила своё 50-летие. Празднование проходило в Театре оперы и балета. Начали с науки – на конференции с докладами выступили учёные из Башкортостана и гости из Москвы.

Эксперты обсудили вопросы оказания медицинской помощи детям. Вклад врачей РДКБ оценивают на федеральном уровне. Сенатор РФ наградил медучреждение почётной грамотой Совета Федерации Федерального собрания России.

Эта больница известна в стране высоким качеством оказания медпомощи и другими показателями.

Владимир Круглый, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Фото №1 - РДКБ в Уфе отмечает 50-летний юбилей

Отметили отличившихся специалистов. Лучших сотрудников наградили почётными званиями. Со сцены прозвучали слова благодарности, вручили грамоты, нагрудные знаки, 5 работников РДКБ стали заслуженными врачами республики.

Главное богатство – коллектив больницы, который 50 лет отдает все свои силы, чтобы выполнять свой профессиональный долг с полной ответственностью. Все эти годы больница двигается вперед, осваивая новые методы и принципы диагностики и лечения.

Рустэм Ахметшин, главный врач Республиканской детской клинической больницы
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