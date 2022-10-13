РДКБ в Уфе отмечает 50-летний юбилей

Главное богатство – коллектив больницы, который 50 лет отдает все свои силы, чтобы выполнять свой профессиональный долг с полной ответственностью. Все эти годы больница двигается вперед, осваивая новые методы и принципы диагностики и лечения.

Рустэм Ахметшин, главный врач Республиканской детской клинической больницы