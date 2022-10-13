РДКБ в Уфе отмечает 50-летний юбилей

Полвека спасают маленьких пациентов. Республиканская детская клиническая больница отметила своё 50-летие. Празднование проходило в Театре оперы и балета. Начали с науки – на конференции с докладами выступили учёные из Башкортостана и гости из Москвы.
Эксперты обсудили вопросы оказания медицинской помощи детям. Вклад врачей РДКБ оценивают на федеральном уровне. Сенатор РФ наградил медучреждение почётной грамотой Совета Федерации Федерального собрания России.
Отметили отличившихся специалистов. Лучших сотрудников наградили почётными званиями. Со сцены прозвучали слова благодарности, вручили грамоты, нагрудные знаки, 5 работников РДКБ стали заслуженными врачами республики.