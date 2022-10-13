В Уфе стартовали игры Ночной футбольной лиги

Инициатором создания этих соревнований стал председатель Госсобрания – Курултая Башкортостана Константин Толкачев. Всего в турнире примут участие 14 команд. Среди них представители министерств и ведомств, включая администрацию главы, Госсобрания республики и аппарат правительства.
Также будут участвовать коллективы, представляющие правоохранительные органы и команды крупнейших предприятий региона. Игры будут проходить в здании Центра спортивной подготовки на улице Султанова по вечерам каждую среду.
Чемпионат Ночной футбольной лиги продлится до конца апреля. В состав команд заявлены исключительно сотрудники участвующих предприятий и организаций. Сильнейшие будут вести борьбу за главный трофей чемпионата. Он получил название кубок Шаймуратова. В историческом первом матче Ночной футбольной лиги команда Курултая обыграла коллектив Минспорта со счетом 5:2.