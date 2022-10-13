В Уфе стартовали игры Ночной футбольной лиги

Представляете, они приходят с работы и не ложатся на диваны, и не берут телефоны. А берут свою спортивную одежду и приходят сюда. Они разряжаются. Это и для жизни хорошо.

Рима Баталова, депутат Государственной Думы России, многократная паралимпийская чемпионка