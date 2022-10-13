В Уфе стартовали игры Ночной футбольной лиги

Инициатором создания этих соревнований стал председатель Госсобрания – Курултая Башкортостана Константин Толкачев. Всего в турнире примут участие 14 команд. Среди них представители министерств и ведомств, включая администрацию главы, Госсобрания республики и аппарат правительства.

Также будут участвовать коллективы, представляющие правоохранительные органы и команды крупнейших предприятий региона. Игры будут проходить в здании Центра спортивной подготовки на улице Султанова по вечерам каждую среду.

Спикер парламента Константин Толкачев однажды заметил, что вечерами спортивные залы пустуют. При этом есть Ночная хоккейная лига. Многие чиновники и наш глава республики играют в хоккей. Так почему бы не организовать ночную футбольную, волейбольную лигу?

Рустем Ахмадинуров, заместитель председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе стартовали игры Ночной футбольной лиги

Чемпионат Ночной футбольной лиги продлится до конца апреля. В состав команд заявлены исключительно сотрудники участвующих предприятий и организаций. Сильнейшие будут вести борьбу за главный трофей чемпионата. Он получил название кубок Шаймуратова. В историческом первом матче Ночной футбольной лиги команда Курултая обыграла коллектив Минспорта со счетом 5:2.

Представляете, они приходят с работы и не ложатся на диваны, и не берут телефоны. А берут свою спортивную одежду и приходят сюда. Они разряжаются. Это и для жизни хорошо.

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