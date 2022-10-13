Призер чемпионата России по боксу Артур Субханкулов вернулся в Уфу

На недавно завершившемся турнире спортсмен остановился в шаге от первого места. В финале он уступил представителю Санкт-Петербурга Всеволоду Шумкову. При этом судейство в финале далеко не все посчитали объективным.

Поднятая вверх рука соперника в финале чемпионата России. В карьере Артура Субханкулова это уже четвертый подобный случай. Останавливаться в шаге от верхней ступени пьедестала не впервой. Но на этот раз поражение получилось особенно обидным. В финале Артур выглядел отнюдь не хуже своего соперника Всеволода Шумкова из Санкт-Петербурга. А по мнению многих, именно Артур Субханкулов выиграл этот бой.

Товарищ Шумков – это спортсмен, который постоянно делает активности. Он делает вид, что он бьет, бьет, бьет. Бьет очень много, но бьет много мимо. Я бил реже, но точнее. У меня не было явной уверенности, что я выиграл. Я считаю, что преимущество было за мной. Артур Субханкулов, серебряный призер чемпионата России по боксу – 2022

Для Артура прошедший в Чите чемпионат стал уже девятым в карьере. Каждому важному старту предшествует длительная подготовка. На этот раз лето для башкирского боксера получилось очень напряженным. Поэтому перед чемпионатом России он три недели отдыхал на море и расслаблялся эмоционально. Тяжелее всего после отдыха было уложиться в весовую категорию до 60 килограммов. Зато удалось полностью справиться с нервным напряжением. Единственное, что не зависело от 30-летнего боксера, – это судейское решение.

Судя по всему, возраст Артура не является привлекательным для олимпийского бокса. Поэтому отдают предпочтение более молодым спортсменам. Я думаю, нам нужно больше внимания уделять развитию его личной карьеры в первую очередь. Мария Карабанова, тренер А. Субханкулова, старший тренер сборной Республики Башкортостан по боксу

Сейчас Артуру предстоит отдых. Затем башкирский боксер планирует уделить внимание развитию профессиональной карьеры. Сейчас в активе Субханкулова две победы в двух боях.

Да, обязательно буду развивать свою профессиональную карьеру. Думаю, до нового года парочку боев я еще проведу. Также в сборной России я официально вторым номером иду. Возможно, получится выступить на мировых и олимпийских турнирах. Артур Субханкулов, серебряный призер чемпионата России по боксу – 2022