В Башкирии за год сгорело свыше 300 га леса

Стало известно, что в Башкирии в 2022 году сгорело больше 300 га леса. С 15 апреля по 13 октября на территории республики зафиксировали 64 лесных пожара.

При этом 40 пожаров возникли из-за неосторожного обращения с огнём. Только 21 пожар возник из-за природных факторов (гроза или преломление солнца через стекло), а всего 2 возгорания имеют техногенную причину. Один пожар произошёл из-за перехода огня с земель иных категорий.