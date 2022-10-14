В Башкирии разыскивают мужчин, которые уехали на автомобиле и пропали

В Башкирии ведутся поиски двух мужчин, которые пропали без вести. Об этом сообщает поисково-спасательная служба «Отклик».

9 октября жители Ишимбая 32-летний Азат и 26-летний Ришат Лукмановы выехали из дома на ВАЗ-2115 в неизвестном направлении. С тех пор на связь с близкими мужчины не выходили. Как отмечают волонтеры, автомобиль пропавших имеет госномер Х684ХХ102.