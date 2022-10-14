В Башкирии разыскивают мужчин, которые уехали на автомобиле и пропали

В Башкирии ведутся поиски двух мужчин, которые пропали без вести. Об этом сообщает поисково-спасательная служба «Отклик».
9 октября жители Ишимбая 32-летний Азат и 26-летний Ришат Лукмановы выехали из дома на ВАЗ-2115 в неизвестном направлении. С тех пор на связь с близкими мужчины не выходили. Как отмечают волонтеры, автомобиль пропавших имеет госномер Х684ХХ102.
Приметы Азата Лукманова: рост 190 см, среднее телосложение, темные, короткие волосы, карие глаза. Был одет в форму темного цвета и галоши.
Приметы Ришата Лукманова: рост 175 см, худощавое телосложение, темные, короткие волосы, карие глаза. Был одет: серая кофта, черные брюки, шлепанцы.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавших, просят сообщить по телефонам: 8 987 106 06 01 или 02.