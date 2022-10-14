Николай Кулемин – о поражении от «Торпедо»: «Это наши ошибки»
В первом
периоде команды не сумели забить, а во втором обе забросили по одной шайбе.
Причем в неравных составах. В овертайме юлаевцы дважды играли в меньшинстве. А
в серии буллитов точнее оказались гости.
Итог встречи – 2:1 в пользу Торпедо.
Следующий матч Салават проведет завтра против нижнекамского «Нефтехимика».
Получились
неудачные моменты, не сказал бы, что они заработали. Это наши ошибки, надо их
исправлять
Николай Кулемин, нападающий ХК «Салават Юлаев»
Мы
понимаем, что играем с очень сильными командами. От матча к матчу мы понимаем,
что соперник нас изучает, соперник старается изменить систему игры. Поэтому для
нас любая победа, любое очко важны.
Игорь Ларионов, главный тренер ХК «Торпедо» /Нижний Новгород/