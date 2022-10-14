Три вахтовика из Башкирии разбились в аварии

В Тюменской области произошло крупное ДТП. В аварии погибли три вахтовика из Башкирии.

11 октября вечером на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск автомобиль ВАЗ-211440 на полной скорости въехал в опору освещения. В машине находились вахтовые рабочие из Башкирии. Трое из четырёх человек скончались сразу.

В аварии погибли 32-летний водитель и пассажиры 53 и 38 лет. Один из пострадавших пассажиров экстренно доставлен в больницу. Состояние и личность пациента предстоит установить.