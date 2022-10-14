В Башкирии предприятие выплатило 800 тысяч рублей за гибель рыбы на реке

Прокуратура Башкирии рассказала о проверке информации о массовой гибели рыбы на реке Узень. За причинение водным биологическим ресурсам вред было оштрафовано предприятие.

Выяснилось, что рядом с реками Сокат, Кляуле и Узень молочная ферма «Урожай» складировала отходы жизнедеятельности крупного рогатого скота. Из-за дождей отходы попали в водоёмы, что и привело к массовой гибели рыбы в июле 2022 года.

Сумма причиненного ущерба превысила 800 тысяч рублей. Предприятие обязали выплатить штраф в размере 180 тысяч рублей, а также полностью возместить причиненный ущерб.