В Башкирии в аварии пострадали 12-летний водитель и 14-летний пассажир мопеда

В Нефтекамске произошла авария, в которой пострадали подростки. Подробности инцидента сообщает глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьяном.

На пересечении улиц Ахмадиева и Карцева 64-летний водитель «Лады Нива» допустил столкновение с мопедом. Он не уступил двухколесному транспорту дорогу. В аварии пострадал 12-летний водитель и 14-летний пассажир мопеда.