В Башкирии в аварии пострадали 12-летний водитель и 14-летний пассажир мопеда

В Нефтекамске произошла авария, в которой пострадали подростки. Подробности инцидента сообщает глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьяном.

Фото №1 - В Башкирии в аварии пострадали 12-летний водитель и 14-летний пассажир мопеда

На пересечении улиц Ахмадиева и Карцева 64-летний водитель «Лады Нива» допустил столкновение с мопедом. Он не уступил двухколесному транспорту дорогу. В аварии пострадал 12-летний водитель и 14-летний пассажир мопеда.

Подобный случай произошёл на улице Дзержинского. 16-летний студент на мопеде допустил опрокидывание транспортного средства. Ему потребовалась госпитализация.

Фото: ГИБДД РБ. 

Акции БСТ
Пенальти