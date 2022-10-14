В Москве прошла федеральная премьера кинокартины «Дневник поэта»

В Москве прошла закрытая премьера картины «Дневник
поэта», посвященной народному поэту Башкортостана Рами Гарипову. Творческая
группа презентовала фильм в Центральном доме кинематографистов.
Режиссером
выступил Булат Юсупов. Это его третий фильм из цикла о башкирской
интеллигенции. Как отметили создатели, перед съемочной группой стояла задача
показать писателя, прежде всего, как человека, а уже затем как профессионала.
На премьере побывали многие известные деятели культуры и искусства, которые
высоко оценили работу башкирских кинематографистов.
Очень хорошая сцена – встреча с отцом. Она поразила
меня. Необязательно у тебя в руках должно быть оружие, ты можешь и без оружия
воевать и идти к своей цели. Для меня этот фильм – откровение. Сегодня такие
картины нужны как никогда.Иван Кокорин, российский актёр театра, кино и телевидения
В
Доме Кино мы практически ежегодно показываем башкирское кино. Это здорово, потому
что немногие регионы могут похвастаться наличием собственной киностудии, ритмичным производством
полного метра. И Башкортостан наряду с
несколькими регионами занимается производствами своих фильмов.Эльвира Аиткулова, депутат Государственной думы России, председатель президиума исполкома Всемирного курултая башкир
По заявлению создателей фильма, съемочной группе
удалось снять самую масштабную историческую реконструкцию. Было задействовано
60 локаций. В массовых сценах принимали участие порядка 700 человек. В прокат
«Дневник поэта» выйдет 22 октября.
Считаю, у нас много ярких, достойных имен в республике. Мне кажется, и Рами Гарипов, и другие достойны раскрываться и с точки зрения человеческого. Булат Юсупов, режиссер-постановщик фильма «Дневник поэта»
Если
смотрю и забываю операторскую, режиссерскую работу, значит, кино хорошее. Смотря это кино, я
забывал про какие-то свои моменты. Поймал себя на мысли, что если меня завораживает и держит фильм, значит, он получился. Станислав Амбарцумов, оператор-постановщик фильма «Дневник поэта»