В Москве прошла федеральная премьера кинокартины «Дневник поэта»

Очень хорошая сцена – встреча с отцом. Она поразила меня. Необязательно у тебя в руках должно быть оружие, ты можешь и без оружия воевать и идти к своей цели. Для меня этот фильм – откровение. Сегодня такие картины нужны как никогда.

Иван Кокорин, российский актёр театра, кино и телевидения