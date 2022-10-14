В Башкирии начался суд над водителем, который насмерть сбил четырех девушек

Сегодня стартовал судебный процесс по делу о смертельном ДТП в Бакалинском районе, в котором погибли четыре девушки.
Началось судебное рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Марса Гузаярова, который насмерть сбил четырех студенток в Бакалах. Им было от 16 до 19 лет. На кадрах с камер наблюдения было видно, как на большой скорости мужчина на элитной иномарке пролетает перекресток в центре села. Удар был такой силы, что все четыре девушки скончались на месте. Сам подозреваемый признался, что в момент аварии был пьян. Сегодня он впервые с глазу на глаз встретился с родителями погибших.
В зал заседания мужчину доставил конвой из СИЗО. Марс Гузаяров оказался сегодня немногословен. Шансом извиниться лично перед родственниками погибших он не воспользовался. Когда судья называл полученные девочками травмы, в суде мало кто мог сдержать слезы.
Сегодня подозреваемому продлили арест еще на три месяца. Автомобиль марки «Ауди» на котором Гузаяров совершил смертельный наезд, до сих пор находится на штрафстоянке. Сядет за руль элитного автомобиля он уже нескоро. За ДТП с четырьмя погибшими ему грозит до 15 лет тюрьмы.