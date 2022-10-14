В Башкирии начался суд над водителем, который насмерть сбил четырех девушек

Сегодня стартовал судебный процесс по делу о смертельном ДТП в Бакалинском районе, в котором погибли четыре девушки.

Началось судебное рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Марса Гузаярова, который насмерть сбил четырех студенток в Бакалах. Им было от 16 до 19 лет. На кадрах с камер наблюдения было видно, как на большой скорости мужчина на элитной иномарке пролетает перекресток в центре села. Удар был такой силы, что все четыре девушки скончались на месте. Сам подозреваемый признался, что в момент аварии был пьян. Сегодня он впервые с глазу на глаз встретился с родителями погибших.

В зал заседания мужчину доставил конвой из СИЗО. Марс Гузаяров оказался сегодня немногословен. Шансом извиниться лично перед родственниками погибших он не воспользовался. Когда судья называл полученные девочками травмы, в суде мало кто мог сдержать слезы.