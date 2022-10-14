В Уфе построят новый квартал с высотными домами

В башкирской столице на набережной реки Белой построят новый жилой комплекс с высотными домами. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Уфимская мэрия утвердила проекты планировки и межевания территории в Кировском районе, которая ограничена проспектом Салавата Юлаева, Айской, Сун-Ят-Сена, Бехтерева, Менделеева и Набережной.

По задуманному проекту планируется построить 23-, 21- и 19-этажные жилые дома, детский сад на 180 мест с блоком начальной школы на 80 мест, а также Дворец детского творчества и кафе. В одном из кварталов установят также новую стелу «Уфа. Город трудовой доблести».